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События

Самого большого леопарда в мире повторно заметили в Мангистау

Самого большого леопарда в мире повторно заметили в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 12:30 Фото: pexels
Переднеазиатский леопард снова попал в фотоловушку в Устюртском государственном природном заповеднике. Этим радостным событием администрация парка поспешила поделиться с общественностью и показать редкого хищника, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что сотрудники заповедника завершили очередную проверку фотоловушек, установленных в рамках международного проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда.

Переднеазиатский леопард – один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Общая популяция данного подвида в целом оценивается в 870-1300 особей.

Результаты весьма порадовали их:

"С 29 октября по 21 декабря 2024 года фотоловушки четырежды зафиксировали переднеазиатского леопарда на территории заповедника".

Специалисты отмечают, что, согласно полученным данным: Устюртский заповедник продолжает оставаться важным местом обитания для этого редчайшего вида.

Заповедник площадью 223 342 га расположен в Каракиянском районе Мангистауской области. Создан в 1984 году для охраны пустынных ландшафтов на плато Устюрт.

"Возвращение переднеазиатского леопарда – символ восстановления экосистемы Устюрта и результат наших совместных усилий. Этот успех мотивирует нас", – заключили представители заповедника.

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Ранее этот леопард, внесенный в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Казахстана, был зафиксирован фотоловушкой осенью 2024 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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