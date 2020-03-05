Полицейские подробности не разглашают.

Соседи погибших в Карагандинской области близнецов рассказали детали трагедии, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал astanatv.kz.

Страшная трагедия потрясла город Абай в Карагандинской области. Здесь при загадочных обстоятельствах погибли восьмимесячные близнецы. Их тела нашли в кроватках. По предварительной версии малыши умерли от удушья. Но убийство это или несчастный случай - пока не известно. Полицейские подробности не разглашают. Но Марине Иневатовой все же удалось узнать некоторые детали происшествия.

Погибшим Лере и Кириллу было всего 8 месяцев. Их тела нашли в детских кроватках в минувшую субботу. Сегодня малышей похоронили. А полицейские начали расследование этого дела.

По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящие время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Иная информация согласно статье 201 УПК РК не разглашается, – сообщил пресс-секретарь ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков.

Эта история покрыта тайной. Никто точно не говорит, что стало причиной гибели детей - убийство или несчастный случай. Полицейские детали расследования не сообщают. Тем временем маленький городок Абай шокирован трагедией. Такое, говорят местные жители, произошло здесь впервые. Соседи родителей малышей рассказали, что дети умерли от удушья.

Двое детишек лежали в койке с синими губками. Все беленькие. Говорят, удушье, – рассказала соседка Людмила Чернышова.

Семейная пара, где воспитывались близнецы имела хорошую репутацию. Воспитывали старшего сына, в прошлом году сняли квартиру, родили еще близнецов. Обычно гуляли с ними, иногда принимали гостей. В день трагедии, в доме так же было застолье.

Соседи говорили, что в этот день выпивали. Суббота была, отдыхали. А так они никогда не буянили. Не было такого, чтоб скандал был. Так чистые и опрятные детки всегда. Вот как вы думаете, как двое сразу могут задохнуться? Двое семимесячных детишек, – дополнила соседка Людмила Чернышова.

В отделе опеки и попечительства так же подтвердили, что семья была благополучной. По данному делу никто не задержан. Полицейские проводят экспертизы.

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