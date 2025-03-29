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Мир

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал детали трагедии

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал подробности крушения, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 03:40 Фото: almasryalyoum
Капитан батискафа "Синдбад" рассказал подробности трагического инцидента у побережья египетского курортного города Хургады, сообщает Zakon.kz.

Со слов капитана, он покинул батискаф последним и спас "большое количество" пассажиров. Он отметил, что его обязанностью было обеспечить безопасность людей перед началом путешествия. Говорит, что вода начала поступать в подводный аппарат до погружения. Об этом пишет египетская газета Al-Masry al-Youm.

Адвокат капитана добавил, что его клиент неоднократно просил увеличить количество сотрудников на батискафе и запрашивал его техобслуживание, но компания не отреагировала на его требования. Расследование причин крушения батискафа продолжается.

Ранее капитана отпустили под залог и подписку о невыезде. Такое решение приняла прокуратура мухафазы Красное море, на территории которой произошла авария. С капитана также взяли подписку о невыезде.

"Следственные органы проверили все документы и лицензии, касающиеся батискафа и самой подводной прогулки, во время которой произошла трагедия. Следователи пришли к выводу, что лицензия на управление подводным аппаратом была действительна, а командир экипажа имел необходимую квалификацию", – пишет Al-Masry Al-Youm.

Газета также сообщает, что начался процесс репатриации тел шести погибших россиян. Их передали представителям генконсульства России. Сейчас оформляют необходимые документы.

"Синдбад" затонул утром в четверг, 27 марта. На борту находились 45 российских туристов, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции. Они отправились на экскурсию, во время которой предлагалось наблюдать за морской жизнью Красного моря.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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