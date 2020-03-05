Петропавловску грозит разрушительный паводок

Большую тревогу вызывает огромное количество снега и высокая наполненность водохранилищ.

Североказахстанцы с ужасом ожидают весеннее половодье. Неутешительный прогноз дают местные спасатели. Наводит страх огромное количество снега. Те, чьи дома находятся в зоне подтопления живут практически "на чемоданах", передает zakon.kz.

Страшный паводок 2017 может повториться. Об этом открыто говорят спасатели. Большую тревогу вызывает огромное количество снега и высокая наполненность водохранилищ.

На сегодня по предварительным данным РГП "Казгидромед" у нас осадков выпало более двух норм от положенного. Кроме того, осенний водозапас у нас очень высокий в почве. То есть, мы ожидаем, что фильтрация почвы будет низкая. Поэтому почти по аналогии с 2017 паводок будет, - сказал телеканалу "Астана" замначальника управления ДЧС СКО Серик Наурызбаев.

Неконтролируемые потоки воды грозят обрушиться на более чем 90 населенных пунктов. Под удар попадут Петропавловск и его окрестности.

Конечно переживаешь из-за детей, чтобы ни дай бог что случилось. Просто люди говорят, что был такой потоп сильный, затапливало. Каждый день просыпаешься с утра и надеешься, что не придет вода, - отметила жительница дачного сообщества, Светлана Малык.

Для поселка Первенец прошлое наводнение стало фатальным. Он находится практически на полуострове, меж двух стариц. Не меньшей бедой стало и устранение последствий возведения защитной дамбы. Техникой строители разрушили когда-то нормальную дорогу к дачному кооперативу.

Но местные власти надеются на лучшее и обещают, что дойдут до этого участка еще до таяния снега. Сейчас в приоритете - самые подтопляемые районы города.

У нас сейчас идут противопаводковые мероприятия, мы в самую первую очередь из опыта прошлых лет совместно с очистными сооружениями разработали карту подтапливаемых мест и начали увозить оттуда первоочередно, - сказал заведующий сектором автомобильных дорог отдела ЖКХ Петропавловска Дулат Шарипов.

Чиновники в привычной манере рапортуют, что работы идут по плану и никаких проблем нет. У спасателей другая версия. Уже сейчас говорят, что не хватает тяжелой инженерной техники.

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