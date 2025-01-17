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Общество

Жители Петропавловска жалуются на качество защитного сооружения от паводков

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 05:05 Фото: astanatv
Строительство защитного сооружения в микрорайоне Подгора вызывает тревогу у горожан, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал ASTANA TV, горожане уверены, что неукрепленная насыпь из земли и песка не сможет защитить их от большой воды. При этом сами чиновники отмечают, что укрепление это временное, а выделенная сумма составляет 290 млн тенге.

"Откосы не уплотнены со стороны реки, плитами не уложены. Получается 100%-ной готовности здесь нет. Его смоет. На котором мы сейчас стоим, земляной вал, он максимум может сутки продержится, если не усиливать плитами", – бьет тревогу житель микрорайона Подгора Дмитрий Фирсов.

Жители просят сделать им полноценную дамбу, а не просто насыпь.

"Мы тоже люди, мы тоже хотим жить. Весны у нас не было, лета у нас не было, осени не было – мы просто были вот в этой грязи", – обратилась к чиновникам жительница микрорайона Алёна Бодня.

16 января пожарные Петропавловска тушили крупный пожар, разгоревшийся на стадионе "Жастар".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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