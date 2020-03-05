Более 556 млрд тенге составил объем инвестиций в Мангистауской области в 2019 году

На 1 тенге вложенных бюджетных средств привлечено 15,3 тенге частных инвестиций.

Как известно, в соответствии с поручениями Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Токаева ключевыми факторами достижения роста и диверсификации экономики являются привлечение инвестиций и индустриализация. И одним из основных стратегических направлений акимата Мангистауской области является развитие инвестиционной политики и обеспечение инвестиционной поддержки устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития, а также высоких темпов роста уровня и качества жизни населения региона. О том, как ведется эта работа, что уже сделано, а какие проекты предстоит реализовать в ближайшее время, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал аким региона Серикбай Трумов.

- Что делается руководством области для привлечения инвестиций в регион?

На сегодняшний день в области функционирует ряд инвестиционных структур, задачами которых являются привлечение инвестиций и поддержка предпринимательства. Это АО "СЭЗ "Морпорт Актау", АО "СПК "Каспий", АО "НК "Kazakh Invest", АО "РЦ "ГЧП", РПП "Атамекен", ТОО "Центр обслуживания предпринимателей" (при нем же создан Инвест-Офис).

Эффективным и действенным инструментом диверсификации экономики являются специальные экономические зоны. Сегодня на СЭЗ "Морпорт Актау" с участием иностранного и отечественного капитала осуществляют свою деятельность 32 компании, из которых реализовано 18 проектов на сумму более 80 млрд тенге создано свыше 1600 рабочих мест, на стадии реализации находятся 14 проектов на сумму более 900 млрд тенге.

Здесь созданы все необходимые условия для размещения новых производств: свободный земельный участок; наличие инфраструктуры; упрощенная процедура привлечения иностранной рабочей силы; преференции и льготы по налогам и таможенным пошлинам (налог на имущество 0%, налог на землю 0%, НДС на импортируемые оборудование 0%, КПН 0%).

В развитие объектов инфраструктуры СЭЗ вложено 7,8 млрд тенге бюджетных инвестиций. На 1 тенге вложенных бюджетных инвестиций привлечено 15,3 тенге частных инвестиций, а также выплачено 3,9 тенге налоговых отчислений. Все это свидетельствует об окупаемости затрат и об экономической эффективности деятельности СЭЗ.

Общий объем вложенных инвестиций составляет 119,3 млрд тенге, в том числе объем иностранных инвестиций – 97,1 млрд тенге. Объем производства товаров и услуг на территории СЭЗ составил 344,1 млрд тенге, налоговые платежи – 30,2 млрд тенге.

В целях активизации работы с потенциальными инвесторами и улучшению инвестиционного климата функционирует Региональный инвестиционный совет, который был создан в соответствии с Посланием Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 30 ноября 2015 года "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы и развитие".

На площадке Инвестиционного совета обсуждаются различные вопросы касательно создания благоприятного инвестиционного климата, реализации государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, предварительного рассмотрения вопросов размещения производительных сил на территории Мангистауской области, связанных с реализацией инвестиционных проектов, проблемных вопросов инвесторов и др.

Также необходимо отметить, что по Мангистауской области в рамках первой и второй пятилетки (2010-2014 гг. и 2015-2019 гг.) карты индустриализации государственной программы индустриально-инновационного развития за 2010-2019 годы запущены более 40 проектов на общую сумму более 370 млрд тенге и создано более 4 тысяч новых рабочих мест.

Вместе с тем, в соответствии с поручением Первого Президента – Елбасы РК Нурсултана Назарбаева по созданию экосистемы для зарубежных инвесторов в регионе ведется работа по созданию Фронт-офиса, целью которого является предоставление услуг инвесторам по принципу "одного окна", сопровождение инвестиционных проектов и др. Официальное открытие Фронт-офиса запланировано в течение марта 2020 года. В целом в рамках Фронт-офиса помимо сопровождения инвесторов, планируется проведение встреч на ежемесячной основе со всеми руководителями реализуемых и новых инвестиционных проектов, обсуждением проблемных вопросов с принятием путей решений.

- Сколько инвесторов посетило Мангистаускую область за последние время и насколько они готовы вкладывать свои деньги?

- Сегодня Мангистау является одним из ведущих опорных регионов Казахстана, который вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие и модернизацию страны. Регион обладает мощным транзитным и транспортно-логистическим потенциалом международного значения между Европой и Азией благодаря своему выгодному географическому расположению. Выгодное географическое положение, макроэкономическая, социальная и политическая стабильность создали в Казахстане один из самых привлекательных инвестиционных климатов в регионе.

Основные отрасли экономики, которые вызывают огромный интерес со стороны инвесторов это – нефтесервис, транспортная логистика, агропромышленный комплекс, туризм, возобновляемая энергетика.

В этом направлении акиматом области в 2019 году были проведены встречи с потенциальными инвесторами из более 10 стран мира. В частности, из Великобритании, Китая, Германии, ОАЭ, Швейцарии, Италии, Франции, Туркменистана, России и др, где инвесторы заинтересованы в реализации проектов в таких отраслях экономики как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, городская инфраструктура и др.

В рамках "Астанинского экономического форума" акиматом области совместно с "Международным финансовым центром Астаны" проведен международный инвестиционный форум "Global Silk Road Mangystau invest 2019", в ходе которого был подписан меморандум о сотрудничестве по проведению работ с инвесторами на принципах международного права. По итогам форума была достигнута договоренность с инвесторами о реализации 4 инвестиционных проектов в Мангистауской области на сумму 2,2 млрд долларов.

Необходимо отметить, что это конкретные проекты, по которым в настоящее время инициаторам ведутся соответствующие работы по их реализации. А акимат области со своей максимально оказывает содействие в решении различных административных вопросов.

- Сколько инвестиций привлечено в Мангистаускую область в прошлом году, и в каких направлениях они используются?

- Необходимо отметить, что за последние четыре года наблюдается рост объема инвестиций на 37,1% – с 405,6 млрд тенге в 2016 году до 556,2 млрд тенге в 2019. Рост объема инвестиций обеспечивается как за счет действующих предприятий горнодобывающего, обрабатывающего, сервисного сектора, так и реализации крупных проектов Паромного комплекса, "Aktau Tourism Resort Hotel", ТОО "MangystauOilRefining" и других.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составил 556,2 млрд тенге, что на 7,0% больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля региона в общем объеме республики составила 4,4% (РК – 12,5 трлн тенге).

По направлениям использования в большей степени преобладают инвестиции в основной капитал в промышленности – 353,4 млрд тенге, далее операции с недвижимостью – 96,3 млрд тенге, транспорт и складирование – 56,2 млрд тенге, искусство, развлечения – 16,3 млрд тенге, строительство – 3,6 млрд тенге. Инвестиции в другие отрасли составили 30,5 млрд тенге.

Из общего объема инвестиций в основной капитал промышленности около 84,2% составляет горнодобывающая промышленность – 297,6 млрд тенге (рост на 21,5% по сравнению с 2018 годом). 6,9% составляет электроснабжение – 24,6 млрд тенге (рост на 24,8%). 5,3% обрабатывающая промышленность – 18,8 млрд тенге (рост в 2,1 раза). 3,5% составляет водоснабжение – 12,4 млрд тенге (рост в 2,8 раза).

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения составил 808,9 тыс. тенге, ИФО к соответствующему периоду 2018 года составил 104,2%. Объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора, за исключением инвестиций из государственного бюджета, за январь-декабрь 2019 года составил 214,8 млрд тенге. ИФО составил 101,4%.

- Реализация каких инвестиционных проектов только запланирована, а по каким уже есть конкретные результаты?

- Как было ранее сказано в рамках "Астанинского экономического форума", была достигнута договоренность с инвесторами о реализации 4 инвестиционных проектов в Мангистауской области, на сумму 2,2 млрд долларов. Это строительство завода по производству олефинов и метанола на сумму 1,8 млрд долл. США (WestGasOil Pte.Ltd Сингапур). Строительство логистического центра" на сумму 200 млн долларов (Ace Group, КНР). Строительство чугунного завода на базе месторождении Бескемпир" на сумму 200 млн долларов (ТОО "Техногран Актобе"). Строительство комплекса по переработке углеводородного сырья" на сумму 30 млн долларов (ТОО "Mangystau OiL Refining"). По данным проектам в настоящее время инициаторам ведутся соответствующие работы по их реализации

Вместе с тем в 2019 году введены в эксплуатацию 4 проекта на общую сумму 10,3 млрд тенге с созданием 353 рабочих мест. Так, построена ветряная электростанция мощностью 5 МВт в Тупкараганском районе. Налажено производство гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии". Заработала швейная фабрика в Мунайлинском районе". Также введена в эксплуатацию ветроэнергетическая станция мощностью 43,6 МВт в Тупкараганском районе.

Помимо этого, в мае 2019 года с участием премьер-министра РК Аскара Мамина дан старт строительству многофункционального туристско-гостиничного комплекса "AKTAU RESORT HOTEL" в Актау, реализуемого турецкими инвесторами компании "Sembol Construction and Engineering". Стоимость реализации проекта составляет порядка 60 млрд тенге. В настоящее время по данному проекту ведутся строительно-монтажные работы, и запуск первого этапа объекта запланирован на июнь 2020 года. Одновременно ведется работа по подготовке кадров с последующим трудоустройством в отель.

Также в ноябре 2019 года с участием премьер-министра РК Аскара Мамина была проведена церемония закладки капсулы на месте строительства "Газохимического комплекса по производству метанола и олефинов сингапурской компании WestGasOil Pte.Ltd, реализация которой планируется на территории СЭЗ "Морпорт Актау". На строительство завода будет вложено инвестиций на сумму порядка 683 млрд тенге.

- Сколько инвестиционных проектов планируется реализовать в текущем году и в каких именно сферах?

- В 2020 году планируется запуск 17 проектов в различных отраслях экономики на общую сумму 111 млрд тенге. При этом планируется созданием более 1200 рабочих мест.

Из них в сфере обрабатывающей промышленности планируется запуск 5 проектов. В сфере туризма – 1 проекта. В сфере агропромышленного комплекса – запуск 2 проектов. В отрасли электроснабжения и водоснабжения – запуск 4 проектов. В сфере нефтепромысла – запуск 3 проектов. В сфере услуг – запуск 2 проектов.

Среди наиболее значимых проектов, запланированных на 2020 год, стоит отметить строительство туристско-гостиничного комплекса "Aktau Tourism City Ltd", который будет расположен на территории города Актау в районе "Теплого пляжа". Строительство птицефабрики в Тупкараганском районе и производство полипропиленовой упаковки ТОО "PERAPLASTIC SEZ".

Подготовил Владимир Демидов

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