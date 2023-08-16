Инвестиции в Алматинскую область за полгода составили 267 млрд тенге

По данным Института экономических исследований, в январе-июне 2023 года 267 млрд тенге, или 4% всех вложенных инвестиций в основной капитал в РК, пришлись на Алматинскую область, сообщает Zakon.kz.

Рост инвестиций в основной капитал области составил 119,4%. Этот показатель является высоким среди аграрно-индустриальных регионов страны, пишут на сайте Института экономических исследований.

Например, рост капиталовложений в Костанайскую область составил 118,9%, Акмолинскую область – 116,1%, Северо-Казахстанскую область – 98,1%.

Из 267-миллиардных инвестиций в регион:

188,9 млрд, или 70,7%, инвестированы малым бизнесом;

42,5 млрд тенге, или 15,9% – средним бизнесом;

35,7 млрд тенге, или 13,4% – крупным бизнесом.

25,8% приходится на Илийский район (68,9 млрд), 24,1% – на Карасайский район (64,4 млрд тенге). 65,7% (175,5 млрд) инвестировано из собственных средств. Остальное приходится на заемные (53,9 млрд) и бюджетные (37,6 млрд) средства.

В отраслевом разрезе 24,6% (65,6 млрд) от общего объема инвестиций направлены в промышленность. Из них 31,6 млрд – на обрабатывающую промышленность, на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров пришлось 20,5 млрд.

В топ направлений для инвестиций в регионе также входят операции с недвижимым имуществом (101,3 млрд), транспорт и складирование (41,5 млрд).

По данным Бюро национальной статистики, в январе-июне 2023 года товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС составил 13 млрд 843,1 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 4,1% по сравнению с прошлогодними цифрами.

