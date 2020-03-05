Нападение на чиновника в ЗКО: замакима сделал заявление

Куаныш Шарафутдин опроверг информацию о том, что он якобы обещал победу в тендере компании LLP BT Group Nur.

Случай с нападением на начальника отдела ЖКХ Теректинского района Аслана Даубаева обрастает новыми деталями. Заместитель акима Теректинского района Куаныш Шарафутдин разослал свое официальное заявление в местные СМИ после того, как участники конфликта озвучили его имя в числе тех, кто гарантировал им победу в тендере, передает zakon.kz.

Свое заявление замакима района сделал после того, как предприниматели, проигравшие в тендере, дали интервью местным СМИ, пишет "Уральская неделя".

Директор ТОО "LLP BT GROUP NUR" Нурберген Хасанов заявил, что конфликт с начальником отдела ЖКХ Теректинского района Асланом Даубаевым произошел у него из-за того, что заместитель акима Куаныш Шарафутдин "железно обещал" победу в госзакупках его компании.

После этой информации замакима района разослал текст официального заявления, в котором сообщил, что он приехал на место происшествия в ночь нападения на его подчиненного и вызвал полицию. Но Куаныш Шарафутдин опроверг информацию о том, что он якобы обещал победу в тендере компании LLP BT Group Nur.

Ниже приводим текст его заявления полностью:

"Я, Шарафутдин Куаныш Серикович, являюсь заместителем акима Теректинского района. Касательно видеообращения Хасанова Н. о противозаконных и коррупционных моих действиях и действиях со стороны сотрудников аппарата акима Теректинского района, поясняю, что данное обращение не соответствует действительности, и тем самым гражданин Хасанов Н. пытается обелить себя в глазах общественности. С данным видеообращением я не согласен в полном объеме. Тот конкурс, о котором говорится в данном видеобращении, проводился открытым способом на портале государственных закупок. Для участия в конкурсе все заинтересованные ТОО и ИП имели равные возможности, о чем свидетельствует и факт участия ТОО "LLP BT Group NUR". 13 января 2020 года был объявлен открытый конкурс по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог районного значения Теректинского района по трем направлениям. Для участия в конкурсе подали заявки 5 компаний, в том числе и ТОО "LLP BT Group NUR". После рассмотрения заявок участников в конкурсе ТОО "LLP BT Group NUR" и еще одна компания не были допущены для дальнейшего участия в конкурсе, в связи с непредоставлением необходимых документов для конкурсной комиссии. Об этом факте ему, согласно закону, через портал государственных закупок было направлено уведомление 17 февраля 2020 года. Также сообщаю, что я в состав конкурсной комиссии не вхожу. Победителя открытого конкурса автоматически определяет портал государственных закупок, согласно которому в данных трех конкурсах победителем оказался ИП "Спецтехника". В настоящий момент итоги конкурса находятся на обжаловании. Гражданин Хасанов Н. порочит мои честь и достоинство, и касательно инцидента в доме Даубаева, поясняю, что я участвовал в задержании Хасанова и сам лично произвел звонок в полицию. В этой связи его обращение в СМИ может быть вызвано чувством мести. Согласно данного его обращения, я буду добиваться справедливости и буду обращаться в соответствующие инстанции для отстаивания своих прав".

3 марта в 3 часа ночи трое мужчин пришли в дом Аслана Даубаева, начальника ЖКХ Теректинского акимата, и устроили с ним драку. Аслана Даубаев считает, что его хотели избить из-за итогов тендера на текущее содержание дорог, в котором данная компания проиграла. Нападавших задержали в ту же ночь, но позже их отпустили под подписку о невыезде.

4 марта, Нурберген Хасанов, которого полиция подозревает в этом преступлении, сделал заявление для СМИ, в котором заявил, что на самом деле он не нападал на чиновника, а всего лишь приехал к нему домой, чтобы выразить свое несогласие с итогами тендера, так как заместитель акима района гарантировал, что этот господряд достанется его компании.

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