В Минторговли сделали заявление по ситуации с солью в Актобе

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Актобе соль якобы пропала с прилавков. На это отреагировали в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана и предоставили информацию о наличии соли по состоянию на 6 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что в Актюбинской области "отсутствуют признаки какого-либо дефицита соли".

"Ситуация стабильная как по запасам, так и по ценам: за последние две недели роста стоимости не зафиксировано, индекс удерживается на одном уровне. Отдельные сообщения в СМИ о возможном дефиците не соответствуют действительности и создают необоснованное беспокойство среди населения. Акиматом ведется работа с журналистами по недопущению распространения недостоверной информации". Пресс-служба МТИ РК

По данным Минторговли, годовая потребность населения в соли составляет 1390 тонн, среднемесячная – 116 тонн. Обеспечение региона формируется преимущественно за счет отечественных производителей – "Аралтұз", "Ассоль", а также продукции российского бренда "Илецкая".

"3 декабря текущего года торговые сети "Анвар" и "Дина" получили два вагона соли (120 тонн), что полностью покрывает среднемесячную потребность области. Продукция распределяется по розничным точкам". Пресс-служба МТИ РК

Кроме того, как отметили в ведомстве, в пути следования находятся еще два вагона (120 тонн), поставка ожидается на следующей неделе, что дополнительно укрепит объем запасов.

"При этом отмечаются временные перебои в поставках российской соли из-за логистических затруднений железнодорожного транспорта (дата приказ КТЖ смысл изменений), однако отечественные производители полностью закрывают потребность региона". Пресс-служба МТИ РК

Согласно информации, цены на соль остаются стабильными:

"Аралтұз": оптом – 85 тенге, розница – 97 тенге.

"Ассоль": оптом – 54 тенге, розница – 62 тенге.

"Илецкая": оптом – 48 тенге, розница – 51 тенге.

"Изменений розничной цены в последние недели и дни не зафиксировано. Запасы и планируемые поставки позволяют обеспечить регион в полном объеме". Пресс-служба МТИ РК

4 декабря 2025 года стало известно, что в Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров.