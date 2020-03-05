Деньги под проценты – один из семи грехов, которые приносят человеку неудачу и погибель

Под видом человеколюбия ростовщик роет яму должнику.

Священные писания Коран и Библия запрещают брать деньги под проценты и возвращать долг с процентами в любой форме, будь то кредит, ипотека, депозит, залог или ломбард... Почему - читайте в комментариях главного имама алматинской мечети "Али Мухаммед" Канатали Такирова и протоиерея Русской православной церкви Казахстана Евгения Иванова, сообщает zakon.kz.

В наше время многие берут кредит, ипотеку, отдают под банковский залог свою квартиру, дом, закладывают в ломбард свои драгоценности, автомобили, занимают друг у друга под проценты и так далее. Как показывают практические наблюдения, кредиты берут даже тогда, когда в этом нет особой необходимости, когда этого вполне можно было бы избежать и не обременять себя кредитной кабалой.

Фото islam.ru

Например, берут на свадьбу, на всякие тои, на покупку мебели, автомашин, даже на покупку телевизора и прочей бытовой техники берут, когда можно было бы просто накопить и купить. Всякого рода кредиты стали сейчас легкодоступными, заманчивыми. Кроме этого, в последние годы появляются финансовые пирамиды и люди, не задумываясь, бегут туда, желая заработать легкие деньги, но в итоге остаются с носом, теряют деньги, недвижимость, покой, здоровье, а иные даже кончают жизнь самоубийством из-за долгов и потери имущества.

Свежий случай - финансовые предприятия "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ", которые были созданы во всех регионах Казахстана в октябре прошлого года в виде ломбардов и микрокредитных организаций. Они занимались незаконной деятельностью, отнимая имущество и деньги у граждан путем выкупа у них жилья, автомобилей и другого движимого и недвижимого имущества по завышенной стоимости в рассрочку, затем реализовывали их ниже рыночной стоимости и какую-то часть от суммы сделки выплачивали клиентам, да и то не всем, досталось только первым.

Кроме этого, принимали от своих клиентов вклады в качестве депозита и обещали им ежемесячное вознаграждение 30-40 процентов от суммы вклада. И люди в погоне за сверхприбылью, не задумываясь, отдавали мошенникам квартиры, автотранспорт и личные сбережения.

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Но в середине февраля руководители этих ТООшек кинули своих клиентов и вкладчиков и скрылись с похищенными деньгами, чего и следовало ожидать… Как выяснилось в ходе проверки, они заключили договоры с более чем 40 тысяч человек, сумма ущерба предварительно оценивается почти в 5,5 миллиардов тенге. По данным фактам возбуждено 22 уголовных дела, арестованы 13 человек, в межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых.

Мировые религии осуждают взимание и предоставление ссудных процентов в какой бы то ни было форме, будь то залог, ломбард, ипотека, кредит или депозит и так далее, у них к таким вещам отрицательное отношение, это считается очень тяжким грехом. По религиозным канонам запрещается не только предоставлять ссуду под проценты, но и возвращать долг с процентами, даже если это и происходит по обоюдному согласию.

Что же говорят о ростовщичестве ведущие традиционные религии в Казахстане – ислам и христианство?

Канатали Такиров, главный имам алматинской мечети "Али Мухаммед"

Риба (проценты) - деяние запретное (харамное) и осуждаемое в религии ислам. В Священной книге Коран очень много остереганий от подобного рода греха. Одно из них гласит: "О верующие! Не поедайте [запретную прибыль] ростовщичества, многократно удвоенную, и бойтесь Аллаха (Бога, Господа) [не берите проценты, не живите на проценты], возможно, вы будете счастливы. [Стремитесь же к счастью, делая то, что способствует этому]" (Св. Коран, 3:130);

Риба – в переводе с арабского языка означает "прирост", "ростовщичество", "увеличение". Современная трактовка, основанная на канонах шариата, это – сделка, дающая одной из сторон прибыль без какого-либо труда, потраченного на ее получение. Известный ученый-исламовед Аль Матуруди говорил: "Риба (ростовщичество) в никаких истинных писаниях, которые были ниспосланы всему человечеству, не были дозволены".

Ученые мазхаба Абу Ханифы говорили: Риба - это проценты или излишек, который возникает при обмене однородного товара или разнородного с добавлением дополнительных единиц при отсрочке во времени. Выделяются два основных вида ростовщичества, их разделение происходит по двум важным основаниям – временному критерию и количественно-весовому соответствию товаров.

Первый - Риба уль-фадль. Это неравномерный обмен одного и того же товара между сторонами, в результате которого возникает диспропорция в количестве или величине обмениваемых товаров. В этом случае обменные отношения происходят в одно и то же время. Несоответствие касается диспропорции в размерах. Здесь уместно привести хадис Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего!).

Однажды Билял пришел к посланнику Всевышнего и показал ему два хороших финика и сказал: "У меня было четыре плохих финика, и я обменял их на два хороших". Пророк Мухаммад ответил: "Больше не поступай подобным образом, ведь ты совершил ростовщичество. В следующий раз сначала продай финики, обладающие плохими качествами, после чего на вырученные деньги приобрети хорошие финики" (Бухари, Муслим).

Второй - Риба ун-насиа. Это излишек, который возникает при обмене однородного товара или разнородного с добавлением дополнительных единиц при отсрочке во времени. Например, между сторонами принято решение провести обмен одного мешка картофеля на два, при этом два мешка картошки поступят одному из участников сделки только через месяц. К этому виду рибы относятся залог, ломбард, ипотека и так далее.

Заметим, относительно ипотечного кредитования Духовное управление мусульман Казахстана и представители отдела фетвы во главе с Верховным муфтием выработали свои заключения, которые опубликованы на официальном сайте fatua.kz. Согласно шариату, ипотека тоже тяжкий грех.

Многие считают, что риба – это торговля. Они правы, но здесь нужно добавить: торговля неправедная. Риба стала греховной еще во времена Пророка Мухаммада. По преданию, мугириты из мекканского племени не выплатили проценты племени таифов Бану Сакиф клана Амра ибн Умайра. В результате они стали смертными врагами.

Пророк Мухаммад узнал об этом и вскоре были ниспосланы от Аллаха аяты, запрещающие любой вид ростовщичества в мире мусульман, потому что риба неизбежно ведет к ссорам, раздору, разделению уммы , к ненависти и войнам.

Кораном разрешена торговля, но торговля честная.

В Священном Коране весьма подробно говорится о рибе и ее запрете в рамках общественных и личных отношений. Так, например, в суре "Аль-Бакара" сказано: "Люди, которые занимаются лихоимством (ростовщичеством), подобны тем, кого дьявол заставил не повиноваться своим прикосновением. Это связано с тем, что они приравнивали ведение торговли с ростовщичеством, лихоимством. Но ведь Всевышний творец дал разрешение вам на ведение торговли, но запретил занятие ростовщичеством. Те люди, которые после получения предостережения о запрете ростовщичества откажутся от него, будут прощены, и их дело будет находиться в распоряжении Аллаха. Те же, кто продолжает таким образом творить бесчинства, окажутся в аду, где будут обитать вечно" (2:275).

Там же можно найти еще более серьезное предостережение Творца относительно ведения людьми ростовщической деятельности:

"О те, кто уверовал, не берите себе проценты. Если же вы не внемлете этому призыву, то совсем скоро Всевышний Аллах станет вашим врагом. Если вы покаетесь, то сохраните свой изначальный капитал. Если вам действительно кто-то должен вернуть деньги, то не берите у него процента, ведь это не справедливо по отношению к должнику. Но и не возвращайте меньшую сумму, потому что иначе вы рискуете остаться обиженными" (2:278-279).

Для полноты описания незавидного положения ростовщичества в иерархии действий, которые может предпринимать человек по своему незнанию или злому намерению, необходимо также привести хадис Пророка Мухаммада (мир ему!). Передается от Абу Хурайры:

"Необходимо сторониться семи дел, которые принесут человеку неудачу и погибель: ширк (придача Всевышнему сотоварищей, принижение Его положения), занятие магией и колдовством, убийство человека (не касается ситуации, когда оно исполняется на основе реализации наказания за общественно опасные деяния в рамках Уголовного кодекса), ростовщичество, посягательство на имущество сирот, предательство на поле военной брани, клеветнические нападки на целомудренных женщин" (Муслим).

Получение выгоды без труда приравнивается к "прикосновению сатаны". Хадис имама Хакима говорит, что риба влечет за собой 70 наказаний. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал: "Допуская у себя [в местах проживания; распространяя, развивая] ростовщичество и прелюбодеяние, люди сами подвергают себя наказанию Аллаха (Господа)…".

Ислам призывает своих последователей к бескорыстной помощи братьям по вере. Запретов на действия, приносящие пользу, нет. Но риба наносит вред занимающему и этим нарушает одну из главных заповедей. К тому же ростовщичество отдаляет людей друг от друга. Когда одному тяжко и некуда деваться, другой должен бы ему помочь без желания извлечь из ситуации выгоду. А выгода извлекается.

Суть вопроса о процентах, думаю, каждому ясна: человек не имеет морального права жить на проценты. Позиция верующего — активный образ жизни, при котором имеет место быть как накопление, сохранение, так и инвестирование, вложение денежных средств в бизнес, в интеллектуальные или научные проекты, в ценные бумаги, в недвижимость и т. п.

Таким образом, мусульманам следует более пристально обращать внимание на отношения купли-продажи и обмена товаров. Ведь в этих процессах можно натолкнуться на подводные камни, которые могут привести к тому, что человек совершит большой грех по собственному неведению либо невнимательности.

Евгений Иванов, протоиерей Русской православной церкви Казахстана

Ростовщичество — тяжелый грех, который обесценивает и дискредитирует труд людей, являющийся священной обязанностью всякого человека.

При сотворении первого человека Адама Создатель заповедовал ему возделывать и хранить Рай (Книга Бытие, 2 глава, 15 стих), а после грехопадения определил людям в поте лица трудиться, чтобы есть хлеб (Книга Бытие, 3 глава, 19 стих).

В Евангелии Христос говорит: "Трудящийся достоин пропитания" (Евангелие от Матфея, 10 глава, 10 стих). Благосостояние общества складывается благодаря труду людей самых разных профессий.

А если какая-либо организация или человек дает деньги под проценты, то они наживаются на чужом труде. Нередко к такой алчности примешивается прямой интерес в разорении людей, потому что в случае разорения можно потребовать от должника продать бизнес, квартиру, даже органы тела.

Священное Писание неоднократно запрещает давать деньги под проценты и получать прибыль от процентов. В книге Исход говорится: "Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста" (Исх., 22 глава, 25 стих).

Этот же запрет повторяется в книге Левит: "Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего; чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли" (Лев., 25 глава, 35-37 стихи).

"Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею" (Второзаконие, 23 глава, 19-20 стихи).

В Новом Завете тоже есть наставления, косвенно относящиеся к ростовщичеству. В Евангелии от Матфея говорится: "Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся" (Мф., 5 глава, 42 стих).

Библия однозначно осуждает ростовщичество, понимая под ним предоставление заимодавцем ссуды заемщику на условиях уплаты за это вознаграждения. Размер вознаграждения при этом значения не имеет.

Этот же запрет вошел и в церковную традицию. Святые Отцы запрещали заниматься ростовщичеством. Например, святитель Григорий Нисский (4 век) пишет: "И по Божественному Писанию, к числу возбраненных дел принадлежит лихва и ростовщичество, и приобщение к своему стяжанию чужого, чрез некое преобладание, хотя бы то было под видом договора".

Святитель Иоанн Златоуст (4 век) отмечает, что "ростовщик обогащается за счет чужих бедствий, несчастие другого обращает себе в прибыль, требует платы за свое человеколюбие, и как бы боясь показаться немилосердным, под видом человеколюбия роет яму глубже".

Верность Божьим Заповедям, в том числе и заповедям, которые запрещают лихву и ростовщичество — это не только условие личного спасения верующего человека от духовной гибели, но и один из верных путей укрепления нравственного здоровья жителей нашей страны.

Апостол Павел, пишет: "Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие" (1 послание к Тимофею 6 глава, 8-10 стихи).

Торгын Нурсеитова

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