Предприятиям сейчас выгоднее платить штрафы, чем не загрязнять природу

Такого мнения придерживаются в Минэкологии.

Поставщики энергоресурсов выступили против ужесточения законов в номов Экологическом кодексе, сообщает zakon.kz.

Как говорится в сюжете Первого канала "Евразия", представители КазМунайГаз заявили, что организация в долгах, , поэтому новые выплаты для них неподъемны. А поставщики электроэнергии и вовсе пригрозили, что увеличат тарифы.

Зачастую иногда предприятиям удобно, возможно, оплатить штрафы, ущербы, нежели производить модернизацию, ставить дорогостоящие очистные сооружения, и поэтому, естественно, был резонный вопрос по увеличению этих штрафов, и мы в новом кодексе заложили увеличение в 10 раз штрафов! Те, кто системно нарушает – будет в 20 раз, - утверждает председатель комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфехар Жолдасов.

Сейчас проект на обсуждении в Парламенте, и его нормы еще могут претерпеть изменения. На это надеются практически все производители и поставщики энергоресурсов.

Это приведет к тому, что, например, на Экибастузской ГРЭС-1 с 3,4 млрд платы за выбросы надо отдать до 270 млрд тенге. А на ГРЭС-2 с 1 млрд до 84 млрд может подняться при невыполнении определенных условий. И, соответственно, вы знаете, у нас источник один – тариф. Надо понимать, что все наши затраты на нас лягут, они, по сути, кроме штрафов, лягут на население, - заявил управляющий директор по производству и управлению активами "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев.

Черный снег в Темиртау – это не аномалия, а последствия огромных выбросов в атмосферу от промышленного гиганта. Даже по официальным данным, Арселлор Миттал в Темиртау выбрасывает 40% загрязняющих веществ от всего объема предприятий Арселлор по миру. На заводе заверяют: уже монтируем новые установки, и будем сокращать выбросы. Но местные жители не верят, что что-то изменится.

Между тем в прошлом году объем только подсчитанных выбросов в атмосферу достиг угрожающих масштабов - 2,5 млн тонн. Из них почти 900 тысяч – электроэнергетика, то есть, наши ТЭЦ. Примерно 700 тысяч – это горнорудные и металлургические производства. И где-то 340 тысяч – весь нефтегазовый сектор. Остаток в 560 тысяч тонн – это остальная промышленность, вместе взятая.

Есть проблема в том, что, к сожалению, не многие наши предприятия готовы раскрыться, не многие наши предприятия готовы показать по факту, какие выбросы у них есть. В этом проблема, - сообщил вице-министр экологии Ахметжан Примкулов.

Согласно новому кодексу природопользователи будут должны не только устанавливать эффективные фильтры очистки, но и в режиме онлайн передавать данные о выбросах в Минэкологии, чтобы специалисты видели реальные цифры, а не скорректированную отчетность. Пока проект Кодекса на обсуждении, но депутаты надеются, что к концу года он уже поступит на подпись к Президенту и вступит в силу.

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