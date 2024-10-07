Миссия наблюдателей от стран СНГ дала оценку референдуму по АЭС в Казахстане

Голосование проходило в деловой, спокойной обстановке. Такого мнения придерживается миссия наблюдателей от стран СНГ о референдуме по АЭС, сообщает Zakon.kz.

Глава миссии наблюдателей Леонид Анфинов сообщил, что при подготовке к проведению референдума в стране были созданы необходимые условия для оперативного реагирования на нарушения законодательства "О референдуме".

"В день проведения референдума, 6 октября 2024 года, наблюдатели осуществляли деятельность в девяти регионах Казахстана – Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях, а также в городах Астане, Алматы и Шымкенте, посетили 618 избирательных участков. И отмечают высокую организованность и прозрачность процесса голосования. Я сам посетили более 10 участков референдума, убедился в его хорошей организации", – сказал он.

По словам Анфинова, референдум проходил с соблюдением норм действующего законодательства.

"Всего за соблюдением процесса голосования наблюдало более 40 тыс. национальных и 177 международных наблюдателей. Оценивая информацию, полученную в результате долгосрочного наблюдения в день голосования, миссия наблюдателей от СНГ считает, что референдум прошел на высоком организационном уровне, в свободной, открытой атмосфере, в соответствии с конституционным законом РК "О республиканском референдуме", – резюмировал спикер.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь и председатель Консультативного совета руководителей центральных избирательных органов СНГ Игорь Карпенко добавил, что делегация Беларуси активно принимала участие в международном наблюдении за проведением референдума в РК.

"В целом мы посетили в среднем от 10 до 15 участков каждый, в Астане и в регионах. У нас прошли встречи в Центральной комиссии референдума, также в территориальных, посетили участки для голосования. Хотелось бы отметить, что был высокий уровень организации референдума, несмотря на то, что подготовительный период был достаточно коротким – 35 дней. Это говорит о том, что Центральная комиссия референдума работает слаженно, качественно, во взаимодействии со всеми ветвями власти, которые в соответствии с законодательством имеют полномочия выполнять свои функции при организации процесса голосования", – считает он.

Процесс голосования, по его мнению, был свободным и демократичным.

"Голосование проходило в основном в спокойной деловой обстановке, граждане доброжелательны были. Хочу отметить, что не боялись общаться с международными наблюдателями, иногда сами подходили, высказывали свои мнения, суждения о процессе голосования, в целом позитивно оценивая сам факт референдума и вынесенный вопрос. Хотел бы отметить большое количество присутствующих на участках национальных наблюдателей... Хотел бы подчеркнуть высокий уровень подготовки членов как территориальных, так и участковых комиссий референдума, наличие необходимых методических, информационных материалов в помощь их работе", – резюмировал Игорь Карпенко.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Наталья Бударина поддержала коллег.

"Референдум проходил максимально открыто, при большом присутствии наблюдателей. На участках мы видели 10-12 наблюдателей, которые охотно шли на общение, открыто отвечали на все наши вопросы. Никаких нарушений не было выявлено ни нами, ни национальными наблюдателями, с кем мы общались. Поэтому хочется выразить свое уважение к той большой работе, которая была проделана ЦИК Казахстана по подготовке и проведению референдума, и поздравить с этой успешной работой по организации такого важного народного волеизъявления", – отметила она.

7 октября 2024 года стали известны предварительные итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС.

Отметим, что 6 октября на республиканском референдуме Институт Евразийской интеграции провел опрос граждан на выходе из участков для голосования – exit poll, в 17 областях Казахстана, городах Астане, Алматы и Шымкенте. Респондентов спрашивали: "На вопрос, согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане, какой вариант ответа вы выбрали?". По результатам экзитпола 71,8% респондентов ответили: "Да, согласен", 28,2% респондентов ответили: "Нет, не согласен".