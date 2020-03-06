Жители Алматинской области жалуются на нехватку воды

Они вынуждены просыпаться рано утром, чтобы набрать воды.

Жители поселка Нура Алматинской области сетуют на нехватку воды, передает zakon.kz.

Жители утверждают, что оказались на грани засухи из-за халатности чиновников. В населенном пункте почти негде набрать питьевую воду, говорится в сюжете Первого канала "Евразия".

В советское время функционировал водопровод, но следить за ним стало некому, и он пришел в негодность. Уже много лет люди стоят в очередях за живительной влагой, но на всех ее не хватает.

На 600 семей, живущих в поселке Нура, приходится всего 3 колонки. Люди говорят, что занимают очередь ранним утром, чтобы успеть набрать воды. При этом в колонках она появляется всего на 2 часа. Нужно наполнить бочки для бытовых нужд и чтобы напоить скот, - рассказывает корреспондент телеканала.

По словам сельчан, чтобы простоять весь день в очереди за водой, нужно еще и заплатить. По 150 тенге за человека, по 40 за крупный рогатый скот и по 20 тенге за мелкий. Разумеется все задаются вопросом, куда уходят эти деньги, но платить никто не прекращает. Страх остаться без воды перевешивает.

Если мы начинаем стирать, то нам не хватает воды, чтобы напоить скот. Если мы оставляем воду для скота, то воды не хватает нам самим. Поселок большой, колонки всего три, да и в них воду дают временно, и напор обычно очень слабый, - сообщила местная жительница Ауес Токтасынова.

В очереди стоят в основном пенсионеры и дети. В этот момент добрососедские отношения между людьми сменяет соперничество. Каждый хочет поскорее наполнить фляги и отправиться домой

Выяснилось, что три колонки должны были работать временно, чтобы поселок не умер от жажды. Их построили, когда сельский водопровод окончательно пришел в негодность. Тогда же стали думать об окончательном решении проблемы, и даже разработали проект.

В 2013 году был разработан проект на сумму 330 млн тенге. В связи с невыделением средств 2014, 2015 года, проектно-сметной документации срок прошел. В данный момент подана заявка на пересчет проектно-сметной документации, - утверждает руководитель отдела строительства Енбекшиказахского района области Адилжан Смагулов.

Теперь на прокладку водопровода потребуется около 400 млн тенге. Если эти деньги все же выделят, то строительство начнется не раньше весны следующего года. Вместе с этим Адилжан Смагулов сообщил, что в течение месяца в поселке дополнительно проведут 2 километра труб, и установят еще пять колонок.

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