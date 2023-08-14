"Кофе" из крана: жители Алматинской области жалуются на грязную воду

В двух селах Карасайского района из кранов вместо качественной питьевой воды начала литься жидкость, напоминающая по цвету кофе. Люди боятся за свое здоровье, сообщает Zakon.kz.

Сильные дожди на прошлых выходных отразились на качестве воды в селах Бекболат и Шалкар. Местные жители рассказывают, что вынуждены использовать для питья и умывания грязную воду, а обслуживающая компания уже долгое время не меняет фильтры.

"Вода у нас горная, мы все понимаем, но ведь люди платят деньги за эту воду. Нужно ведь быть готовыми к таким случаям, учитывать все факторы и устанавливать соответствующий фильтр. Уже два дня, как такая вода", – говорят сельчане.





В акимате Карасайского района подтвердили, что качество воды испортилось из-за сильных осадков. Сейчас обслуживающая компания проводит очистку.



"Из-за сильных осадков в виде дождя, а также из-за сели в горной местности произошло загрязнение источника горной воды, в связи с чем в магистральных сетях наблюдается помутнение воды. Также информируем о том, что при наблюдении помутнения воды не производили отключения по просьбе местных жителей. На данный момент вода уже очищается, вместе с тем проводятся работы по очистке отстойников и грубой очистке," – сообщили корреспонденту Zakon.kz в "КГП "Таусамалы Кызмет".

Сколько еще продлится процедура очистки воды, остается неизвестным.

Ранее на качество воды пожаловались жители города Саркан Жетысуской области.