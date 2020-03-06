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100 человек, прибывших из Сеула, поместили на карантин в Алматы

Накануне, 5 марта, в 15.50 рейсом Сеул-Алматы прибыло 197 человек, 97 из них иностранцы.

Фото : zakon.kz6 марта 2020, 09:41

В Алматы на карантин поместили прибывших из Южной Кореи, передает zakon.kz.

Постановлением главного санитарного врача от 4 марта люди, прибывшие из КНР, Южной Кореи и Ирана, подлежат обязательном карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных акиматами.

Накануне, 5 марта, в 15.50 рейсом Сеул-Алматы прибыло 197 человек. Из них транзитников – 97 (Кыргызстан – 23, Узбекистан – 37, РФ – 16, Украина – 18, Южная Корея – 2, Таджикистан - 1). Кыргызстан предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением полиции автобус с 21 гражданином Кыргызстана были направлены в КР. Всего в алматинское медучреждение доставлено и размещено 100 человек, в том числе 4 детей. Все изолированные находятся под медицинским наблюдением, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что во время карантина (14 дней) не разрешается покидать место карантинизации. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.

Министерство здравоохранения принимает все меры по предупреждению распространения коронавируса, заявили в ведомстве.


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