Общество

Из Шарджи в Алматы прибыли два рейса

Шарджа - Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 07:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
5 марта в Алматы прибыли два эвакуационных рейса из Шарджи, сообщает Zakon.kz.

Всего в Казахстан из ОАЭ на двух самолетах вернулись 312 человек, среди которых девять младенцев, передает "24.kz".

"Соотечественники отметили организованную работу дипломатов и взаимопомощь между людьми на протяжении всего периода эвакуации", – говорится в репортаже.

Со слов жительницы города Кентау Гулбанай Садыковой, подобного рода стрессы особенно опасно переживать в преклонном возрасте.

"Сейчас наши дипломаты нас встретили. Они проделали очень большую работу", – отметила пассажирка одного из прибывших в Алматы рейсов.

Ранее работу казахстанских дипломатов отметила застрявшая в Катаре россиянка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
