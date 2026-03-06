Из Шарджи в Алматы прибыли два рейса

5 марта в Алматы прибыли два эвакуационных рейса из Шарджи, сообщает Zakon.kz.

Всего в Казахстан из ОАЭ на двух самолетах вернулись 312 человек, среди которых девять младенцев, передает "24.kz".

"Соотечественники отметили организованную работу дипломатов и взаимопомощь между людьми на протяжении всего периода эвакуации", – говорится в репортаже.

Со слов жительницы города Кентау Гулбанай Садыковой, подобного рода стрессы особенно опасно переживать в преклонном возрасте.

"Сейчас наши дипломаты нас встретили. Они проделали очень большую работу", – отметила пассажирка одного из прибывших в Алматы рейсов.

Ранее работу казахстанских дипломатов отметила застрявшая в Катаре россиянка.