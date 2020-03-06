Давление на тенге нарастает: каким будет курс в ближайшие дни

В ответ на обесценение курса рубля USDKZT может вырасти сразу же до 385-386.

В связи с угрозой распространения коронавируса ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться. В связи с этим давление на тенге нарастает, но он пока держится, и весьма неохотно отдает отвоеванные позиции. Как долго он сможет выстоять и от чего это зависит, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, в течение торгов в четверг 5 марта курс USDKZT приблизился к отметке 381,0, по итогам дня закрепившись чуть ниже данного уровня. При этом данное обесценение курса тенге связано как с проявлением негативных внешних факторов, так и некоторой сменой трендов на внутреннем рынке Казахстана.

В частности, по его словам, на внешних рынках наблюдается новая волна паники в связи с коронавирусом. Вместе с тем члены ОПЕК+, которые в эти дни заседают в Вене, не могут до конца согласовать решение о снижении совокупной добычи нефти участниками договора на 1,5 млн баррелей в сутки. Предполагается, что по итогам 6 марта консенсус по данному вопросу будет достигнут. На этом фоне котировки Brent пока демонстрируют снижение ниже 51 USD за баррель, а курс USDRUB днем преодолел значение в 66,5.

На внутреннем же рынке Казахстана 5 марта произошло значительное снижение однодневной ставки денежного рынка TONIA с околопиковых уровней 10,0% до 8,9%. Такое снижение ставки TONIA отражает сокращение на денежном рынке спроса на тенговую ликвидность, что может быть связано с полноценным завершением платежей и процедур, прямо и косвенно связанных с прошедшим налоговым периодом. Наряду с этим 5 марта наблюдалось сокращение объема краткосрочных нот Нацбанка примерно на 50 млрд тенге, что дополнительно указывает на незначительное падение спроса участников рынка на тенговые активы, – написал Олжас Тулеуов.

Он дополнил, что в свою очередь, на момент закрытия торгов на Мосбирже по мере усиления на рынке панических настроений о коронавирусе USDRUB вырастает до уровня 67,7 рублей за доллар США, что является максимальным показателем с начала 2019 года.

В этой связи на предстоящих пятничных торгах будет интересно наблюдать за действиями Нацбанка, который в ответ на обесценение курса рубля может дать вырасти USDKZT сразу же до 385-386 или же, оказав значительную поддержку тенге, добьется снижения RUBKZT вплоть до 5,60-5,65. При этом выбор, который сделает Нацбанк, позволит более точно понять его актуальный, текущий «настрой» касательно динамики курса нацвалюты, – подытожил эксперт.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!