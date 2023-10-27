Прогноз: как курс тенге может измениться в ближайшие дни

Национальная валюта Казахстана заметно укрепила позиции к доллару в конце недели. Как курс тенге может измениться в ближайшие дни, в материале Zakon.kz

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи, с начала недели тенге к доллару укрепился более, чем на 8 тенге. По итогам дневных торгов в пятницу, 27 октября, средневзвешенный курс доллара к тенге составил 470,30, снизившись сразу на 5,80 тенге.

Фото: KASE

Позитивные сигналы

По мнению аналитика Alpari Анны Бодровой, сейчас можно говорить о том, что валютная секция KASE нашла точку равновесия. Волатильность в тенге сократилась и это можно рассматривать как позитивный сигнал.

"Амплитуда колебаний курса тенге на валютном рынке Казахстана снизилась. Вполне можно предложить, что это происходит на фоне локального восстановления предложения валюты на внутреннем рынке". Анна Бодрова

Аналитик добавила, что уменьшение амплитуды внутридневных колебаний можно связать с нормализацией объема предложения валюты на рынке. Ранее курс тенге падал на фоне недостаточного предложения долларов США.

"На новой неделе значение так же будут иметь операции на внутреннем рынке, цены на энергоносители, а также поведение российского рубля – его динамика накладывает свой отпечаток на ход торгов тенге". Анна Бодрова

По ее словам, на курсы, в частности, будут влиять действия Нацбанка в плане бюджетных трансфертов из Нацфонда, и параметры предложения валюты на рынке, и цены на энергоносители.

В паре с рублем тенге также может немного снизиться из-за динамики "россиянина" на МосБирже. Но и здесь, фаза высокой волатильности подошла к концу, полагает аналитик.

По ее оценкам, в ближайшие дни пара доллар/тенге закрепится в диапазоне 473-479 тенге, евро - 500-510 тенге, рубль - 5,00-5,12 тенге

Под влиянием доллара

Жаннур Ашигали, замдиректора Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА, филиал в МФЦА, считает, что стоимость тенге, и как следствие его курс по отношению к рублю и доллару, находится под влиянием глобального укрепления американской валюты, нефтяных котировок, внешней инфляции.

Во внутренней повестке, по словам эксперта, на тенге влияет отмена обязательства по продаже валютной выручки на рынке и сезонность последнего квартала года, когда возрастает спрос на иностранную валюту. Также, по мнению эксперта, на стоимости тенге начинает сказываться острожное смягчение монетарной политики, ожидания по дальнейшей траектории смягчения монетарной политики.

"Курс тенге к российской валюте в большей степени продиктован влиянием динамики самого рубля, а также изменения структуры торговли с Россией в последнее время, поэтому пока говорить об устойчивости процесса формирования курса к рублю преждевременно. Жаннур Ашигали

В Ассоциации финансистов Казахстана отметили, что поводом к покупкам/продажам на рынке в ближайшей перспективе могут выступить заявленные объемы продаж инвалюты из Нацфонда на ноябрь, а также предстоящий заключительный в текущем году квартальный налоговый период.

К слову, согласно данным Halyk Finance, с начала года к 26 октября 2023 года доллар укрепился к тенге на 3%.