Елбасы сообщил о готовности Казахстана продолжать связи с Россией

Счастлив, что мы работаем вместе - Медведев.

Председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности продолжить взаимодействие с РФ по вопросам внутренней и внешней политики, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

- Рад видеть вас в новой должности. Коллеги, готов продолжить взаимодействие по вопросам внутренней и внешней политики, - сказал он на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Нур-Султане в пятницу.

Во встрече приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

Назарбаев совместно с Медведевым осмотрели библиотеку первого президента Казахстана (Назарбаев Центр). В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ оставил запись в книге почетных гостей.

Нурсултан Абишевич Назарбаев - лидер современного Казахстана, сделавший все для развития своего государства. Счастлив, что мы работаем вместе для укрепления казахстанско-российских дружественных отношений,- написал Медведев.

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