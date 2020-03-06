Елбасы сообщил о готовности Казахстана продолжать связи с Россией
Счастлив, что мы работаем вместе - Медведев.
Фото : 24.kz6 марта 2020, 16:43
Председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности продолжить взаимодействие с РФ по вопросам внутренней и внешней политики, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
- Рад видеть вас в новой должности. Коллеги, готов продолжить взаимодействие по вопросам внутренней и внешней политики, - сказал он на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Нур-Султане в пятницу.
Во встрече приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.
Назарбаев совместно с Медведевым осмотрели библиотеку первого президента Казахстана (Назарбаев Центр). В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ оставил запись в книге почетных гостей.
Нурсултан Абишевич Назарбаев - лидер современного Казахстана, сделавший все для развития своего государства. Счастлив, что мы работаем вместе для укрепления казахстанско-российских дружественных отношений,- написал Медведев.
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