Когда закончат алматинский долгострой развязки возле Алтын-Орды

На 90% выполнены работы по капитальному ремонту дороги в районе рынка Алтын Орда.

Уже третий год идет реконструкция дороги и возведение развязки в районе Алтын-Орды в Алматы. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, когда закончится эта "стройка века", передает zakon.kz

Как отмечается в распространенном сообщении ведомства, работы на участке автомобильной дороги Алматы-Бишкек км 16-19 рынок "Алтын Орда" будут завершены в декабре 2020 года. Сегодня на объекте ведется заготовка материалов к предстоящему строительному сезону.

Проект был начат в 2017 году и на сегодняшний день выполнен на 90% . Так, на 85% были выполнены земляные работы, на 34,6 тыс. м2 сделано устройство верхнего слоя основания, на 32,1 тыс. м2 - устройство нижнего слоя покрытия. Эстакада типа "Подкова" построена на 78%, эстакада по главной магистрали – на 35%. Также на 90% выполнен мост через реку Аксай и на 30% построены надземные пешеходные переходы, - сообщили в МИИР РК.

Напомним, проектом предусмотрено уширение дороги на 10 полос: по 5 полос в 2 направлениях для общественного, местного и транзитного транспорта. Генеральным подрядчиком выступает ТОО "Даулет-Дорстрой". Авторский надзор осуществляет компания "АстанаСтройПроектСервис-М", инженерную службу представляет ТОО "ИПЦ "Альянс". Капитальный ремонт дороги "Алматы-Бишкек" км 16-19 позволит решить острый вопрос транспортных заторов на пути от Алматы до рынка "Алтын Орда".

К тому же стоит отметить, что начаты работы по строительству транспортной развязки в районе ЖК "Асыл Арман". На сегодняшний день компаниями "ДаулетДорСтрой" и "Костанай Жолдары" ведутся подготовительные работы по переустройству и выносу сетей, а также буровые работы на двух опорах эстакады. Всего в рамках проекта предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях по типу "Труба" с устройством 4 полосного движения протяженностью 550 метров и 1 надземный пешеходный мост. Сдача объекта планируется на январь 2021 года.

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