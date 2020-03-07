Коронавирус может лишить алматинцев общественного транспорта

Автопарки вынуждены сократить количество автобусов на десяти городских маршрутах.

Сразу несколько алматинских перевозчиков заявили, что комплектующих для ремонта автобусов хватит только до конца месяца. Раньше запчасти приходили из Китая, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Теперь многие предприятия в Китае остановились – график поставок уже срывали несколько раз. Из-за нехватки деталей часть автобусов простаивает. Автопарки вынуждены сократить количество автобусов на десяти городских маршрутах.

В акимате просят перевозчиков раньше времени не паниковать. У поставщиков на складах имеется необходимое количество запчастей для ремонта алматинских автобусов. Также чиновники уже сформировали дополнительный список закупа комплектующих.

Я думаю, что перевозчики просто выразили свою обеспокоенность в связи с короновирусом. Мы буквально вчера после обеда проводили совещание со всеми перевозчиками, и у них есть наличие запчастей на полтора-два месяца. Уже контейнер с деталями и комплектующими из Китая готов к отправке. И после 16 марта груз будет в Алматы, - говорит руководитель отдела развития транспорта города Алматы Асет Толеушов.

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