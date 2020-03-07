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Коронавирус может лишить алматинцев общественного транспорта

Автопарки вынуждены сократить количество автобусов на десяти городских маршрутах.

Фото : kolesa.kz7 марта 2020, 00:22

Сразу несколько алматинских перевозчиков заявили, что комплектующих для ремонта автобусов хватит только до конца месяца. Раньше запчасти приходили из Китая, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Теперь многие предприятия в Китае остановились – график поставок уже срывали несколько раз. Из-за нехватки деталей часть автобусов простаивает. Автопарки вынуждены сократить количество автобусов на десяти городских маршрутах.

В акимате просят перевозчиков раньше времени не паниковать. У поставщиков на складах имеется необходимое количество запчастей для ремонта алматинских автобусов. Также чиновники уже сформировали дополнительный список закупа комплектующих.

Я думаю, что перевозчики просто выразили свою обеспокоенность в связи с короновирусом. Мы буквально вчера после обеда проводили совещание со всеми перевозчиками, и у них есть наличие запчастей на полтора-два месяца. Уже контейнер с деталями и комплектующими из Китая готов к отправке. И после 16 марта груз будет в Алматы, - говорит руководитель отдела развития транспорта города Алматы Асет Толеушов.


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