#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
События

Астанчанам сообщили хорошую новость об общественном транспорте

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобусы Алматы, общественный транспорт Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 10:33 Фото: Zakon.kz
27 января 2026 года жителям Астаны рассказали об увеличении количества автобусов на ряде маршрутов, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной компании City Transportation Systems (CTS), для улучшения транспортного обслуживания на четырех городских и на трех экспресс-маршрутах добавлены автобусы:

  • маршрут №20 – 19 автобусов (было 17);
  • маршрут №60 – 18 автобусов (было 16);
  • маршрут №63 – 19 автобусов (было 17);
  • маршрут №78 – 10 автобусов (было 8);
  • маршрут №501 – 10 автобусов (было 8);
  • маршрут №502 – 10 автобусов (было 8);
  • маршрут №505 – 10 автобусов (было 8).

Также увеличено на четыре автобуса на маршруте №63 в выходные дни, всего на линии будут работать 14 автобусов.

24 января 2026 года астанчанам рассказали о запуске трех новых маршрутов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Жителям Астаны сообщили хорошую новость
12:47, 08 ноября 2024
Жителям Астаны сообщили хорошую новость
Астанчанам сообщают хорошую, но фейковую новость
17:28, 12 ноября 2024
Астанчанам сообщают хорошую, но фейковую новость
Жителям Астаны сообщили хорошую новость по поводу пассажирских автобусов
16:06, 21 февраля 2025
Жителям Астаны сообщили хорошую новость по поводу пассажирских автобусов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: