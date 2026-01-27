Астанчанам сообщили хорошую новость об общественном транспорте
27 января 2026 года жителям Астаны рассказали об увеличении количества автобусов на ряде маршрутов, сообщает Zakon.kz.
По информации транспортной компании City Transportation Systems (CTS), для улучшения транспортного обслуживания на четырех городских и на трех экспресс-маршрутах добавлены автобусы:
- маршрут №20 – 19 автобусов (было 17);
- маршрут №60 – 18 автобусов (было 16);
- маршрут №63 – 19 автобусов (было 17);
- маршрут №78 – 10 автобусов (было 8);
- маршрут №501 – 10 автобусов (было 8);
- маршрут №502 – 10 автобусов (было 8);
- маршрут №505 – 10 автобусов (было 8).
Также увеличено на четыре автобуса на маршруте №63 в выходные дни, всего на линии будут работать 14 автобусов.
24 января 2026 года астанчанам рассказали о запуске трех новых маршрутов.
