Массовое отравление произошло в школьной столовой в Риддере

Материалы эпидемиологического расследования переданы в отдел полиции Риддера.

В школе-лицее № 1 города Риддер отравились 87 человек, преимущественно – дети, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В ДП города завели уголовное дело, в рамках которого санитарные врачи провели эпидемиологическое расследование, которое выявило нарушения санитарных правил в пищеблоке. Также у кухонного работника выявлено выделение условно-патогенной микрофлоры в количестве, превышающем нормативные показатели.

Недомогание ученики почувствовали 27 февраля, тогда же начались массовые обращения лицеистов в больницу. Занятия были отменены, работа школьной столовой прекращена. Сотрудники риддерского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг выехали в учреждение с проверкой.

Шестого марта стали известны результаты взятых в пищеблоке проб.

Вероятным источником могло послужить выделение у кухонного работника условно-патогенной микрофлоры (Enterobacter agglomerans) в количестве, превышающем нормативные показатели. Человек отстранен от работы для лечения, с дальнейшим лабораторным контролем. Отмечу, что такая бактерия присутствует в организме каждого человека, это нормальная микрофлора кишечника. Но содержание бактерий больше нормы уже способно вызвать инфекцию. Поэтому не исключено, что причиной отравления детей стало попадание Enterobacter agglomerans на продукты, оборудование или посуду, — сообщила главный санитарный врач Риддера Гульмира Мрзагарайева.

Также, по данным Гульмиры Мрзагарайевой, исследование выявило в пищеблоке нарушения санитарных правил для объектов образования и предприятий общественного питания.

Материалы эпидемиологического расследования переданы в отдел полиции Риддера.

На время проведения проверки столовая в школе-лицее № 1 была закрыта. Ученики носили с собой воду и обеды из дома. В школе специально установили микроволновые печи, чтобы дети могли подогреть пищу. Ожидается, что вскоре пищеблок снова приступит к работе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!