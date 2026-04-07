Двое молодых казахстанцев с 2024 года вынуждали знакомых брать кредиты, но вмешалась полиция

В Талдыкоргане пресечена серия вымогательств с оформлением микрозаймов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу:

"Двое 19-летних жителей города под угрозами насилия вынуждали знакомых оформлять на себя микрозаймы. Преступная схема действовала с осени 2024 года. Жертвы оформляли кредиты, а полученные средства передавали злоумышленникам".

По данным следствия, пострадали 6 человек. Общий ущерб составил более 2 млн тенге. В настоящее время подозреваемые арестованы. Уголовное дело направлено в суд.

Правоохранительные органы напоминают гражданам:

"При любых фактах давления или вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в полицию".

