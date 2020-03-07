Коронавирусом заболело свыше 100 тысячи человек

Число погибших превысило 3 400 человек.

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на комиссию по здравоохранению КНР.

По итогам 6 марта в Китае зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 28 человек.

Общее количество смертей по всей планете составило 3 455, а количество зараженных - свыше 100,7 тыс. человек.

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