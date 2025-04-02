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Мир

Мощнейшее землетрясение в Мьянме: число погибших превысило три тысячи человек

землетрясение в Мьянме, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 23:13 Фото: X(Twitter)/@jooonyiie
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"В результате смертоносного землетрясения в Мьянме погибли 3003 человека, 4515 получили ранения и 351 человек пропал без вести", – говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта, став самым мощным за последние 80 лет в Мьянме.

В социальных сетях распространяются спутниковые снимки, которые показывают участки поверхностного разрыва вблизи зоны максимального смещения поверхности из-за произошедшего землетрясения. Как уточняется, разрыв в длину составил около 500 км, а разлом доходит до пяти метров.

Ранее сообщалось, что необычная форма рухнувших от землетрясений зданий в Мьянме препятствует спасению людей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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