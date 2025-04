Мощнейшее землетрясение в Мьянме: число погибших превысило три тысячи человек

Об этом пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта, став самым мощным за последние 80 лет в Мьянме.

В социальных сетях распространяются спутниковые снимки, которые показывают участки поверхностного разрыва вблизи зоны максимального смещения поверхности из-за произошедшего землетрясения. Как уточняется, разрыв в длину составил около 500 км, а разлом доходит до пяти метров.

Newly available high-resolution satellite imagery collected by Maxar reveals sections of the surface rupture near the zone of maximum surface displacement of last week’s Mw 7.7 earthquake in Myanmar. Rupture is ~500 km long, with up to 5 meters of fault slip. pic.twitter.com/GmhxKtZ8ht