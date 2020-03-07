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Роналдиньо и его брата арестовали

За въезд в Парагвай по поддельным документам.

Фото : Getty Images7 марта 2020, 10:30

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо вместе с братом помещен под домашний арест, сообщает zakon.kz со ссылкой на ABC Color.

5 марта футболиста обвинили во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в номере гостиницы, где остановился Роналдиньо со своим братом и обнаружило поддельные паспорта.

Генпрокурор Сандра Киньонес поручила арестовать подозреваемых и продолжить расследование по делу.


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