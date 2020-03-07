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В Китае обрушился отель с находившимися на карантине постояльцами

Под завалами может находится около 70 пострадавших.

Фото : tolknews.ru7 марта 2020, 20:45

На востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы Xinjia Express, которую использовали для временного размещения помещенных на карантин граждан, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Агентство передает, что под завалами может находится около 70 пострадавших. Спасателям уже удалось обнаружить 23 человека.

У находившихся в отеле постояльцев подозревали коронавирус. Кроме того, в гостинице могли быть иностранцы.


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