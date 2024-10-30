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Постояльцы аргентинского отеля стали жертвами его хлипкой конструкции

Постояльцы аргентинского отеля стали жертвами его хлипкой конструкции , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:48 Фото: pixabay
В Аргентине обрушился 10-этажный отель, находившийся на реконструкции, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере семь человек оказались под завалами, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, пожарные, разыскивающие выживших, спасли живую женщину из-под завалов отеля "Дубровник" в Вилья-Хесель, прибрежном городе в 350 км к югу от столицы Буэнос-Айреса.

Прокурор начал расследование, чтобы установить причину обрушения, однако муниципалитет Вилья-Хесель в пресс-релизе заявил, что в отеле шла реконструкция без соответствующих разрешений.

Хавьер Алонсо, министр безопасности провинции Буэнос-Айрес, сообщил журналистам, что в результате обрушения погиб 80-летний мужчина.

Он добавил, что в ловушке остаются от семи до девяти человек, предположительно каменщиков, работающих над восстановлением отеля.

Спасатели начали вручную убирать завалы, ожидая кран и инженеров.

Ранее появилась информация, что в Австралии родительница врезалась на машине в забор школы.

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