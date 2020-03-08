В пяти областях Казахстана ограничено движение

Общая протяженность закрытых дорог - 1596 километра.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в пяти областях на двенадцати участках, сообщает zakon.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

Общая протяженность закрытых дорог - 1596 километра. Это 6,4% всех дорог республиканского значения.

1. Нур-Султан – Ерейментау-Шидерты, км 16-235, Нур-Султан – Шидерты

2. Усть-Каменогорск – Алтай-Рахмановские ключи, км 7-166, Ушаново – Алтай

3. Усть-Каменогорск – Шемонаиха-граница РФ, км 105-123, Шемонаиха – РФ

4. Кызылорда – Павлодар, км 1066-1135, Молодежный – граница Павлодарской области

5. Калкаман – Баянаул – Керней – Ботакара, км 231-324, граница Павлодарской области – Ботакара

6. Ленинский – Иртышск – Русская Поляна, км 0-278, Ленинский – граница РФ.

7. Калкаман – Баянаул – Керней – Ботакара, км 0-231, Калкаман – граница Карагандинская области

8. Кызылорда – Павлодар, км 1135-1206, участок граница Карагандинской области – Шидерты.

9. Павлодар – Шарбакты, км 0-112, Павлодар – Шарбакты.

10. Булаево – Возвышенка – Молодогвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, км 0-228

11. Рощинское – Корнеевка – Волошинка, км 0-86

12. Тимирязево – Сарыколь – граница Костанайской области, км 0-32

По всей республике работает 457 единиц техники.

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