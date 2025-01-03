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В пяти областях Казахстана ограничено движение на автодорогах

Знак , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 11:53 Фото: Zakon.kz
В ряде областей 3 января 2025 года ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", речь идет о следующих участках дорог:

Акмолинская область

  • а/д "Екатеринбург-Алматы" км 1291-1353. Ориентировочное время открытия: 03.01.2025 г. в 15.00 ч.
  • "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 16-200. Планируемое открытие движения – 3 января 2025 года в 15:00 часов.

Карагандинская область

  • а/д "Екатеринбург-Алматы" км 1353-1426. Ориентировочное время открытия: 03.01.2025 г. в 15.00 ч.
  • "Кызылорда-Павлодар" км 1066-1135. Планируемое открытие движения – 3 января 2025 года в 15:00 часов.

Павлодарская область

  • "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 200-254. Планируемое открытие движения – 3 января 2025 года в 15:00.
  • "Кызылорда-Павлодар" км 1135-1367. Планируемое открытие движения – 3 января 2025 года в 15:00.

Улытауская область

  • "Жезказган-Петропавловск" км 137-252. Планируемое открытие движения – 4 января 2025 года в 07:00.

Костанайская область

  • "Жезказган-Петропавловск" км 252-339. Планируемое открытие движения – 4 января 2025 года в 07:00.

Ранее сообщалось, что 3 января в 04:00 будет ограничено движение для всех видов автотранспорта в трех областях.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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