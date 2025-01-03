В пяти областях Казахстана ограничено движение на автодорогах

Фото: Zakon.kz

В ряде областей 3 января 2025 года ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", речь идет о следующих участках дорог: Акмолинская область а/д "Екатеринбург-Алматы" км 1291-1353. Ориентировочное время открытия: 03.01.2025 г. в 15.00 ч.

"Астана-Ерейментау-Шидерты" км 16-200. Планируемое открытие движения – 3 января 2025 года в 15:00 часов. Карагандинская область а/д "Екатеринбург-Алматы" км 1353-1426. Ориентировочное время открытия: 03.01.2025 г. в 15.00 ч.

"Кызылорда-Павлодар" км 1066-1135. Планируемое открытие движения – 3 января 2025 года в 15:00 часов. Павлодарская область "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 200-254. Планируемое открытие движения – 3 января 2025 года в 15:00.

"Кызылорда-Павлодар" км 1135-1367. Планируемое открытие движения – 3 января 2025 года в 15:00. Улытауская область "Жезказган-Петропавловск" км 137-252. Планируемое открытие движения – 4 января 2025 года в 07:00. Костанайская область "Жезказган-Петропавловск" км 252-339. Планируемое открытие движения – 4 января 2025 года в 07:00. Ранее сообщалось, что 3 января в 04:00 будет ограничено движение для всех видов автотранспорта в трех областях.

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