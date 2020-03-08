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Василий Левит закрепил успех казахстанцев в Аммане и завоевал олимпийскую лицензию

В поединке четвертьфинального раунда соревнований в категории до 91 килограмма он встретился с представителем команды Таджикистана.

Фото : Olympic.kz8 марта 2020, 20:05

Казахстанский боксер Василий Левит продолжил победное шествие казахстанцев и на отборе в Аммане завоевал олимпийскую лицензию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В поединке четвертьфинального раунда соревнований в категории до 91 килограмма он встретился с представителем команды Таджикистана Давлатом Болтаевым.

Василий захватил центр ринга и активно обрабатывал джебом Давлата. Во втором раунде Левит добавил в темпе, а в третьем раунде закрепил преимущество и довел бой до уверенной победы.

Таким образом, он вышел в полуфинал, гарантировал медаль и квалифицировался на Игры-2020.

Напомним, что также сегодня, 8 марта, лицензии завоевали Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма).


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