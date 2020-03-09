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Капитан казахстанской команды по боксу завоевал путевку на Олимпиаду

Его соперником был Маймайити Айемаити из Китая.

Фото : Olympic.kz9 марта 2020, 01:45

В Аммане (Иордания) завершился долгий соревновательный день олимпийского отбора по боксу. Последним поединком стала встреча в категории свыше 91 килограмма, в которой принял участие капитан казахстанской команды Камшыбек Кункабаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Его соперником был Маймайити Айемаити из Китая. Камшыбек прекрасно оборонялся, и китайский боксер никак не мог пробить его защиту. А казахстанец ловил его на контратаках и прекрасно владел ситуацией.

В итоге - единогласная победа Камшыбека Кункабаева, выход в полуфинал и путевка в Токио.

Отметим, что теперь в активе команды Казахстана шесть лицензий. Ранее на ОИ-2020 отобрались Надежда Рябец (до 75 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) и Василий Левит (до 91 килограмма).


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