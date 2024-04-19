Как казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал путевку на Олимпиаду

Казахстанец Нариман Курбанов стал вторым в финале упражнений на коне на лицензионном Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе. Таким образом он получил лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета РК Курбанову в Дохе необходимо было попасть либо в тройку лучших, либо, чтобы его главный конкурент Ли Чи Кай (Тайбэй) не стал первым. Кай завершил свое выступление на второй строчке.





Таким образом, казахстанский гимнаст сумел отобраться на Игры-2024.

Ранее казахстанец Милад Карими 19 апреля завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. По информации Национального олимпийского комитета РК, казахстанский гимнаст стал лучшим в вольных упражнениях.



