Как казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал путевку на Олимпиаду
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По информации Национального олимпийского комитета РК Курбанову в Дохе необходимо было попасть либо в тройку лучших, либо, чтобы его главный конкурент Ли Чи Кай (Тайбэй) не стал первым. Кай завершил свое выступление на второй строчке.
Таким образом, казахстанский гимнаст сумел отобраться на Игры-2024.
Ранее казахстанец Милад Карими 19 апреля завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. По информации Национального олимпийского комитета РК, казахстанский гимнаст стал лучшим в вольных упражнениях.