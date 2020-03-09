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Некоторые трассы в Казахстане закрыты из-за ограниченной видимости

В большинстве областей местами ожидаются усиление ветра и метель.

Фото : 24kz9 марта 2020, 09:19

Из-за непогоды некоторые трассы в Казахстане остаются закрытыми, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

По данным "КазАвтоЖол", полностью закрыто движение на автордороге Нур-Султан - Экибастуз.

Также запрещён выезд из Караганды в сторону Павлодара. На востоке страны из-за плохих погодных условий нельзя выехать из Шемонаихи до российской границы.

По сообщениям синоптиков, сегодня в большинстве областей местами ожидаются усиление ветра и метель.


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