Некоторые трассы в Казахстане закрыты из-за ограниченной видимости
В большинстве областей местами ожидаются усиление ветра и метель.
Фото : 24kz9 марта 2020, 09:19
Из-за непогоды некоторые трассы в Казахстане остаются закрытыми, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.
По данным "КазАвтоЖол", полностью закрыто движение на автордороге Нур-Султан - Экибастуз.
Также запрещён выезд из Караганды в сторону Павлодара. На востоке страны из-за плохих погодных условий нельзя выехать из Шемонаихи до российской границы.
По сообщениям синоптиков, сегодня в большинстве областей местами ожидаются усиление ветра и метель.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010663-4284810eccdd76df6877f375bd71e49c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...