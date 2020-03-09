Некоторые трассы в Казахстане закрыты из-за ограниченной видимости

В большинстве областей местами ожидаются усиление ветра и метель.

Из-за непогоды некоторые трассы в Казахстане остаются закрытыми, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

По данным "КазАвтоЖол", полностью закрыто движение на автордороге Нур-Султан - Экибастуз.

Также запрещён выезд из Караганды в сторону Павлодара. На востоке страны из-за плохих погодных условий нельзя выехать из Шемонаихи до российской границы.

По сообщениям синоптиков, сегодня в большинстве областей местами ожидаются усиление ветра и метель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!