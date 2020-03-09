В обменниках Казахстана доллар подорожал до 400 тенге
В обменниках Нур-Султана и Алматы продают доллар по 400 тенге.
Фото : Экономика9 марта 2020, 10:53
После падения цен на нефть в казахстанских обменниках подорожал доллар,сообщает zakon.kz.
Как сообщается на сайте kurs.kz, в обменниках Нур-Султана и Алматы продают доллар по 400 тенге.
Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010667-36c1fc5b2f9dd29a24f82723eaf08f3b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...