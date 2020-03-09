В обменниках Казахстана доллар подорожал до 400 тенге

В обменниках Нур-Султана и Алматы продают доллар по 400 тенге.

После падения цен на нефть в казахстанских обменниках подорожал доллар,сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте kurs.kz, в обменниках Нур-Султана и Алматы продают доллар по 400 тенге.

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель.

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