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В обменниках Казахстана доллар подорожал до 400 тенге

В обменниках Нур-Султана и Алматы продают доллар по 400 тенге.

Фото : Экономика9 марта 2020, 10:53

После падения цен на нефть в казахстанских обменниках подорожал доллар,сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте kurs.kz, в обменниках Нур-Султана и Алматы продают доллар по 400 тенге.

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель.


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