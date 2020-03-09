Поезд наехал на табун лошадей в Акмолинской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

07 марта 2020 в 04.55 в Линейный отдел полиции на станции Кокшетау поступило сообщение о том, что на перегоне "Карагай-Уголки" машинистом грузового поезда применено экстренное торможение из-за наезда на 37 голов лошадей, сообщает zakon.kz.

По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Кокшетау, - говорится в сообщении пресс-службы ДП на транспорте.

В результате проведенных мероприятий установлен пастух скота, 43-летний житель Акмолинской области, который привлечен к административной ответственности по ст. 559 ч.1 КРКоАП (За выпас скота в полосе отвода железных дорог), и наложен штраф в сумме 5 МРП.

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