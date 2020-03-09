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Известный российский рэпер сбрил брови и оказался в "психушке"

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына.

Фото : instagram9 марта 2020, 14:28

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида, сообщает zakon.kz со ссылкой на kp.ru.

Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в "психушке", где его лечат и кормят хорошо. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови.

Его жена Оксана Самойлова после того, как Джиган оказался в реабилитационном центре, написала короткий пост в соцсетях: "я просто не хочу просыпаться в этом мире".

Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом. Меньше месяца назад, 18 февраля, у артиста родился первый сын Давид. Он стал четвертым ребенком в семье: ранее у Джигана и Оксаны Самойловой родились три дочери.


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