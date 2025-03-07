Рэпер Баста оказался тираном

Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) в интервью Сергею Минаеву признался, что считает себя музыкальным тираном, сообщает Zakon.kz.

Интервью было опубликовано в Telegram-канале главного редактора журнала "Чтиво".

"В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто. В моей команде остаются люди со стальными нервами и психикой", — заявил артист.

По его словам, на концертах у него есть маленький микрофон для связи с технической группой, который он "просто разрывает". Баста добавил, что ему стало легче выступать, поскольку он собрал сильную команду.

"Вот недавно отыграли концерт в Рязани — 2 часа 20 минут — чувствовал себя отлично. Я не верю в успех без команды. Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!" — поделился рэпер.

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