#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Культура и шоу-бизнес

Рэпер Баста оказался тираном

Рэпер, Баста, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 01:50 Фото: Instagram.com/bastaakanoggano
Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) в интервью Сергею Минаеву признался, что считает себя музыкальным тираном, сообщает Zakon.kz.

Интервью было опубликовано в Telegram-канале главного редактора журнала "Чтиво".

"В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто. В моей команде остаются люди со стальными нервами и психикой", — заявил артист.

По его словам, на концертах у него есть маленький микрофон для связи с технической группой, который он "просто разрывает". Баста добавил, что ему стало легче выступать, поскольку он собрал сильную команду.

"Вот недавно отыграли концерт в Рязани — 2 часа 20 минут — чувствовал себя отлично. Я не верю в успех без команды. Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!" — поделился рэпер.

Ранее Баста умилил поклонников новым роликом с супругой. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Оскандалившийся Алмас Кишкенбаев оставил в соцсетях послание девушкам
Культура и шоу-бизнес
00:42, 08 марта 2025
Оскандалившийся Алмас Кишкенбаев оставил в соцсетях послание девушкам
Блогера Александру Митрошину задержали из-за неуплаты налогов
Культура и шоу-бизнес
22:34, 07 марта 2025
Блогера Александру Митрошину задержали из-за неуплаты налогов
Мудрость оказалась полной глупостью: Алсу раскрыла одну из причин развода с Абрамовым
Культура и шоу-бизнес
19:47, 07 марта 2025
Мудрость оказалась полной глупостью: Алсу раскрыла одну из причин развода с Абрамовым
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: