Умер актер из фильмов Бергмана и "Игры престолов"
Ему было 90 лет.
Фото : Tim Brakemeier / DPA / Global Look9 марта 2020, 20:25
Шведский актер Макс фон Сюдов скончался 9 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года, заявила супруга актера Катрин фон Сюдов.
Фон Сюдов получил всемирную известность после ролей в фильмах Ингмара Бергмана. Актер также снимался в бергмановских фильмах "Земляничная поляна", "Лицо", "Девичий источник", "Час волка" и других.
Кроме того, на счету фон Сюдова участие в таких известных лентах, как "Экзорцист", "Дюна", "Особое мнение", "Остров проклятых". Актер также снимался в популярном телесериале "Игра престолов" — роль престарелого лорда Бриндена, принимавшего обличье трехглазого ворона.
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