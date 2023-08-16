Умер британский актер из "Игры престолов"

Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Carey Dodd Associates, последние дни артиста его окружали друзья и семья.

"С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг", – написало агентство в Facebook.

Как отмечает издание Hollywood Reporter, Кент страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.





Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала "Игра престолов". Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов.

Пару недель назад известный по сериалу "Эйфория" актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет.