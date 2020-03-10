В Алматы подросток ушел гулять с собакой, его нашли повешенным на поводке

Парень ушел гулять с собакой и не вернулся. Тело нашел охранник школы.

Трагический случай произошел в Алматы - ребенка нашли повешенным, передает zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях.

Согласно данным от пользователей Интернета, утром 6 марта в мкр. Орбита 3 на спортплощадке около школы №45 нашли повешенным 16-летнего подростка. Он был в одной футболке.

Как рассказали родственники, парень ночью ушел гулять с собакой и не вернулся. Тело нашел охранник школы в 4 утра. Друзья погибшего нашли собаку на следующий день. Пишут, что она была избита.

Погибший родом из Башкирии. Он был жизнерадостным, писал песни, собирался поступать в колледж им. Чайковского. В последние дни жизни он делился с друзьями, что пишет новую песню.

Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК (доведение до самоубийства). Производство по уголовному делу осуществляет Управление полиции Бостандыкского района. С целью установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что при осмотре трупа гр. З., 2003 года рождения, признаков насильственной смерти не обнаружено, - прокомментировали случившееся в пресс-службе ДП Алматы.

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