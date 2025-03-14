По улицам Алматы гуляет робот-собака: что он умеет

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана 14 марта 2025 года показало инновационного робота-собаку, который гуляет по Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что робот оснащен голосовым управлением на казахском языке и обладает широкими возможностями для работы в реальном секторе экономики.

"Он способен проводить инспекции, собирать данные и перемещать предметы, что делает его незаменимым помощником в различных сферах – от логистики до безопасности". Пресс-служба МЦРИАП РК

Проект был успешно продемонстрирован главе государства на демо-дне "Создавая будущее с AI: на пути к экономике знаний" в декабре 2024 года.

Робота-собаку разработали в филиале АКФ "ПИТ" по Алматы, действующем под брендом Almaty Hub.

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