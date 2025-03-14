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Технологии

По улицам Алматы гуляет робот-собака: что он умеет

Алматы, робот-собака, жители, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 12:15 Фото: Telegram/digitalministry_kz
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана 14 марта 2025 года показало инновационного робота-собаку, который гуляет по Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что робот оснащен голосовым управлением на казахском языке и обладает широкими возможностями для работы в реальном секторе экономики.

"Он способен проводить инспекции, собирать данные и перемещать предметы, что делает его незаменимым помощником в различных сферах – от логистики до безопасности".Пресс-служба МЦРИАП РК

Проект был успешно продемонстрирован главе государства на демо-дне "Создавая будущее с AI: на пути к экономике знаний" в декабре 2024 года.

Робота-собаку разработали в филиале АКФ "ПИТ" по Алматы, действующем под брендом Almaty Hub.

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Ранее мы писали, что Сеть покорил пес, "подпевающий" гимну Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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