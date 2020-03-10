Будет ли индексация пенсий и пособий в Казахстане?

По словам министра труда и соцзащиты населения, в бюджетных организациях увеличение зарплаты будет зависеть от возможностей бюджета.

В случае, если уровень инфляции будет выходить за запланированный коридор, то индексация размеров пенсий и пособий будет прежней, сказал на пресс-конференции в правительстве министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

"Что касается индексации пенсий и пособий в связи с изменением курса валюты. Я бы сказал, если в последующем уровень инфляции будет выходит за запланированный коридор, то индексация размеров и пособий будет прежней", — сообщил Нурымбетов.

Касательно индексации зарплаты бюджетных организаций он добавил, что повышение в среднем было летом прошлого года на 30% и аналогично на 30% с начала 2020 года.

В прошлом году с июня было увеличение заработной платы. С 2020 года также в среднем на 30% была повышена зарплата. В этом году это будет зависеть от возможностей бюджета. По частным организациям, то, конечно, здесь призывать к индексации и повышения заработной платы будет, наверное, проблематично. Для нас стоит задача сохранения рабочих мест, своевременная выплата текущей заработной платы, — объяснил министр.

В свою очередь, министр финансов Алихан Смаилов на заседании правительства сообщил, что будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств.

Будут приняты меры по индексации пенсий, пособий, АСП с учетом пересмотра коридора инфляции. Также, потребуют индексации ряд расходов, привязанных к курсу тенге. Это обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лечение граждан Казахстана за рубежом, обучение в рамках программы "Болашак" и ряд других.



Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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