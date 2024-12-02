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В Казахстане проведут индексацию пенсий и пособий

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 16:13 Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 2 декабря рассказал о том, как изменятся пенсии и пособия в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Байбазаров сообщил, что все социальные обязательства государства выполняются и будут выполняться в полном объеме.

"Это один из приоритетов работы правительства. По повышению соцвыплат – с января  осуществлена ежегодная индексация всех пенсий и пособий с учетом уровня инфляции. С 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовой пенсии – на 6,5%. Продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на 42 вида социальных выплат в сумме более 6 трлн тенге. По сравнению с 2024 годом рост составит 12,5%", – отметил министр.

По его словам, порядка 2 млн казахстанских семей с детьми охвачены пособиями из республиканского бюджета и социальными выплатами из Госфонда соцстрахования. 

"С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%. Всего в республиканском бюджете на 2025 год на выплату пособий семьям, имеющим детей, предусмотрено 875,1 млрд тенге. Социальная поддержка малообеспеченных граждан будет продолжена через оказание адресной социальной помощи. На 1 ноября АСП получили 76 тыс. семей, или 403 тыс. человек", – добавил глава МНЭ.

Напомнил он и о том, что с 1 сентября 2024 года повышен размер стипендий по программе бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%. Должностные оклады работников научных организаций увеличены также на 18%, с января 2025 года – на 17%.

Ранее глава МНЭ назвал три основные причины укрепления доллара. Он же рассказал, как укрепление доллара может сказаться на социально-экономическом развитии Казахстана. 

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