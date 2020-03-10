Еще один симптом коронавируса определили врачи
Исследователи заявили, что анализы иногда могут показывать ложные положительные результаты на лихорадку денге.
Сингапурские ученые выявили новые симптомы коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.
Выявленные симптомы могут создать картину о наличии у человека лихорадки денге. Врачи выявили, что у больного коронавирусом может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. И при этом будут отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы.
Исследователи заявили, что анализы иногда могут показывать ложные положительные результаты на лихорадку денге.
Специалисты призывают очень серьезно подходить к диагностике на коронавирус. Неверное лечение может угрожать как зараженному, так и окружающим.
К основным симптомам коронавируса в настоящее время относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.
По последним данным, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4024 человека, больше 64 тысяч — излечились.
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