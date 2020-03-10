За некачественную юридическую помощь казахстанцы смогут получить страховые возмещения

Впервые в стране введен институт страхования профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов.

С 1 января 2020 года в случае оказания адвокатами некачественной юридической помощи и совершения профессиональных ошибок казахстанцы могут рассчитывать на страховое возмещение, передает zakon.kz.

Как пояснили в Минюсте, оказание юридической помощи осуществляется на основании договора на оказание юридической помощи, заключаемый между клиентом и адвокатом. При заключении такого договора клиент вправе требовать предоставление копии договора о страховании профессиональной ответственности адвокатов, а также подтверждающий финансовый документ об оплате.

Страховая выплата будет производиться на основании договора о страховании, заключенного между адвокатами либо юридическими консультантами и страховой компанией. Размер страховых выплат и факт наступления профессиональной ошибки будет решаться в судебном порядке, - сообщили в министерстве.

Так, размер страхового возмещения на территории города республиканского значения, столицы на 2020 год составляет не менее 2 651 000 тенге, в регионах - не менее 1 325 500 тенге.

К примеру, если адвокат или юрконсультант пропустит срок подачи апелляционной жалобы в результате своего бездействия, либо неправильно составит заявление, то клиент вправе претендовать на возмещение убытков страховой компанией, с которой адвокат заключил договор страхования.

Как показывает практика, имеются случаи, когда в результате профессиональных ошибок или бездействия адвокатов и юридических консультантов нарушаются права граждан, в результате которого они несут убытки, - отметили в Минюсте.

Как сообщается, за последние два года в Министерство юстиции поступило порядка 600 жалоб на действия/бездействие адвокатов при оказании ими юрпомощи.

В основном граждане жаловались на некачественное оказание юридической помощи, нарушение профессиональной этики, с требованием вернуть оплаченный гонорар.

Благодаря введению института страхования в юридической сфере, теперь при оказании некачественной юрпомощи, граждане могут рассчитывать на страховое возмещение.

Страхование профессиональнойответственности повысит персональную ответственность каждого адвоката и юрконсультанта при оказании юридической помощи с обеспечением мер по недопущению вреда интересам клиента, - заключили в ведомстве.

По данным Минюста, в настоящее время в Казахстане осуществляют свою профессиональную деятельность более 5300 адвокатов.

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