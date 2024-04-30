Порядок возмещения оказанной юристами бесплатной юридической помощи изменят в Казахстане

Министерство юстиции разработало поправки в Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения связанных с этим расходов, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрена оплата за счет бюджетных средств примирительных процедур, проведенных адвокатом или юридическим консультантом.

В целях соблюдения последовательности в процедуре оплаты прописан последовательный алгоритм действий, которые требуется совершить для получения возмещения оказанных услуг. Для этого пункт 11 Правил исключен, а его содержание перемещено в новый пункт 3-1:

"Адвокат по результатам оказания юридической помощи составляет заявление об оплате гарантированной государством юридической помощи и возмещении расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, и направляет его в электронном формате в единой информационной системе юридической помощи, а в случаях, связанных с техническими сбоями в системе, с доступом к сети интернет либо невозможности направить через систему – в бумажном формате, в территориальный орган юстиции, к которому прилагает документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил".

Для уточнения статуса лиц, получивших гарантированную государством юридическую помощь, при проверке со стороны департаментов юстиции к перечню документов предлагается прилагать документы, подтверждающие права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи.

Помимо этого, разработчики планируют исключить интервал 1,5 часа для расчета оплаты, исходя из часовой оплаты труда. Так, в проекте говорится:

от 1 минуты до 1 часа оплата производится как за 1 час;

от 1 часа 01 минуты до 2 часов оплата производится как за 2 часа.

В целях своевременного получения оплаты и конкретизации периода проверки уточнен порядок проверки органами юстиции представленных адвокатом или юрконсультантом данных и оплаты проделанной работы.

Так, территориальный орган юстиции по результатам проверки соответствия заявления адвоката данным, указанным в актах о выполненной работе по правовому консультированию, постановлениях или определениях, составляет ежемесячно в произвольной форме акт сверки через единую информационную систему юридической помощи выполненной адвокатом работы с разбивкой по видам юридической помощи с указанием сумм оплаты и производит перечисление на банковский счет адвоката суммы, подлежащей выплате адвокату с разбивкой по видам юридической помощи и категориям уголовных правонарушений, в срок не позднее тридцати календарных дней с момента поступления заявления на оплату, а за декабрь – не позднее 20 числа отчетного месяца.

Аналогичным образом планируют изменить нормы, регламентирующие порядок бесплатной помощи, оказанной юридическим консультантом.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 мая 2024 года.