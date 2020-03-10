Назарбаев встретится с Путиным

Встреча ранее обговаривалась.

Президент РФ Владимир Путин 10 марта проведет встречу с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня у президента разные встречи, совещания, из публичного будет его встреча с губернатором Нижегородской области Никитиным. Вечером также будет в гостях у президента Первый Президент Казахстана Назарбаев, - сказал Песков.

6 марта состоялся телефонный разговор Елбасы и Путина. Они обсудили предстоящие встречи.

- Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, включая итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль "Астанинского процесса", - отмечается на сайте Елбасы.

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