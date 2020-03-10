В Алматы усилят меры по предупреждению распространения коронавируса

На сегодня в 103 странах мира зафиксированы случаи заболевания COVID-2019.

Сегодня на аппаратном совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрен ход реализации противоэпидемических и профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории мегаполиса, сообщает zakon.kz.

На сегодня в 103 странах мира зафиксированы случаи заболевания COVID-2019. Председатель регионального штаба по недопущению распространения коронавируса – заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров доложил о проводимой работе по профилактике эпидемиологической ситуации в мегаполисе.

В Алматы усилены меры по недопущению завоза коронавирусной инфекции. Продолжается работа по контролю за прибывающими международными рейсами. Ежедневно работают 25 санэпидемиологов и 8 работников санитарно-карантинного контроля. За период с 1 февраля обслужено более 1140 авиарейсов, продекларировано свыше 250 тыс. пассажиров. Всего на сегодня под контролем медицинских работников находятся 12 412 человек. Прибывающие из рисковых стран изолируются, для их размещения предусмотрены специализированные медобъекты. Из 690 проведенных тестов положительных результатов на коронавирус не выявлено, при этом зафиксировано 23 случая заболеваний ОРВИ и гриппом, - сказал он.

Приостановлена работа по выдаче разрешений трудовым мигрантам, прибывающим из стран, где распространен коронавирус.

По лекарственному обеспечению, медицинским изделиям и средствам индивидуальной защиты ведется совместная работа с Министерством здравоохранения РК.

В рамках профилактики даны рекомендации по обеспечению всех общественных мест санитайзерами для мытья и обработки рук. В 202 школах, 183 детских садах, 18 организациях дополнительного образования, 20 колледжах установлены антисептики в количестве 1859 единиц. Начаты работы в метрополитене.

Вместе с тем, председатель штаба Е. Бабакумаров отметил, что на сегодня не во всех организациях завершены работы по оснащению дезинфицирующими и антисептическими средствами. Критике подвергнуты частные образовательные учреждения, университеты, рынки, ЦОНы, мечети, отделения банков и казпочты, автовокзалы, гостиницы, кинотеатры, общественный транспорт, которые не в полном объеме выполняют базовые рекомендации по обеззараживанию и антисептической обработке, данные Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы.

Подводя итоги совещания аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил приложить все меры по качественной реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий, усилить контроль за лицами, прибывающими из зон риска.

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